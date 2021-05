Dakar, 11 mai (APS) – Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a réceptionné, mardi, un lot de 20 bus destinés aux étudiants des universités du Sénégal, a-t-on appris auprès de ses services.



Dans son discours dont une copie est parvenue à l’APS, Cheikh Oumar Anne a salué un ‘’geste significatif’’ du président de la République qui ‘’a bien voulu offrir’’ ces bus aux étudiants. Cet ‘’appui significatif’’ leur permettra, ‘’sans nul doute, de mener à bien [leurs] activités pédagogiques, culturelles et sportives’’, a-t-il souligné.

Selon lui, ‘’ce geste, hautement symbolique, traduit l’engagement de Macky Sall et de son gouvernement à améliorer les conditions d’études et de formation’’ des étudiants sénégalais.

Il a relevé le ‘’soutien constant’’ du chef de l’Etat à la communauté estudiantine pour ‘’son épanouissement intellectuel et culturel’’.



M. Anne cite le relèvement des taux des allocations de bourses, la baisse des tickets de restaurant.

A cela s’ajoutent ‘’l’augmentation des capacités d’hébergement (6.000 lits déjà livrés à l’UCAD, 2.000 lits à l’UGB, la poursuite du projet de modernisation et de construction de 18.000 lits à l’UCAD, 1.000 à l’UIDT, 1.000 à l’UASZ), la livraison d’un restaurant de 750 places à l’UADB, la construction en cours de restaurants de 1.000 places à l’UIDT et à l’UASZ’’, etc.



Cheikh Oumar Anne a souligné que sur le plan pédagogiques, ‘’en plus de plusieurs infrastructures qui ont véritablement renforcé nos universités, d’autres, de grande envergure, sont relancées à l’UAM, l’UIDT, l’USSEIN et l’UASZ’’.



Il a ajouté que l’Université virtuelle du Sénégal, dont l’importance dans le dispositif ’’n’est plus à démontrer, est en cours de renforcement, avec le programme de 45 espaces numériques ouverts et d’équipement numérique’’.



Selon lui, le président de la République ‘’a encore décidé d’octroyer une enveloppe supplémentaire de 52 milliards de francs CFA entièrement destinée aux équipements scientifiques et de laboratoires’’.



Il a indiqué que ’’tous les établissements d’enseignement supérieur public du pays ont transmis leurs besoins et les services compétents du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation ont entamé les procédures d’acquisition’’.



Cheikh Oumar Anne a promis la réception, dans un an, de ’’ce précieux matériel qui changera définitivement le visage’’ des universités sénégalaises.