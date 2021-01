Dakar, 25 jan (APS) - Le ciel sera globalement dégagé sur le pays au cours des prochaines vingt-quatre heures, annonce l’Agence de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

‘’La chaleur se maintiendra sur toute l’étendue du territoire particulièrement dans les régions de l’intérieur où les températures journalières évolueront entre 36 et 40°C’’, signale-t-elle dans son bulletin de prévision reçu à l’APS.

Par contre, à Dakar, le temps sera plutôt clément, fait savoir l’ANACIM.

Selon elle, la fraîcheur nocturne et matinale sera relativement sensible sur l’ensemble du pays avec des températures minimales qui seront comprises entre 14 et 19°C.

Les visibilités seront généralement bonnes, rapporte l’Agence, ajoutant que les vents dominants, d’intensités faibles à modérées, seront de secteur Nord-est sur tout le pays.