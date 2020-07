Dakar, 4 juil (APS) – L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce, entre cette nuit et dimanche matin, un ciel nuageux à passagèrement nuageux sur une bonne partie du pays à l’exception de la zone Sud où des risques de pluies et d’orages isolés pourraient être notés par endroits.





Dans son bulletin de prévision à courte échéance, l’Agence note que de fines gouttes de pluies peuvent être enregistrées par endroits sur certaines localités du Centre-ouest en raison de la forte couverture nuageuse.





La chaleur humide sera de mise sur les régions intérieures du territoire notamment sur le Nord-est avec des températures maximales qui vont varier de 38° à Diourbel à 41°C à Bakel, indique-t-on dans la même source.





Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteur Ouest à Sud-Ouest et d’intensités faibles à modérées, fait-elle savoir.