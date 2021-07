Dakar, 7 juil (APS) - L’Association sénégalaise de droit constitutionnel (ASDC) organise à partir de jeudi, un colloque régional sur le thème "Etat de droit et minorités en Afrique", de concert avec le Programme pour la promotion de l’Etat de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer (KAS), indique un communiqué reçu à l’APS.

L’ouverture officielle de cette rencontre de deux jours est prévue à 8heures 30, à l’hôtel Terrou-Bi de Dakar, précisent le communiqué reçu des organisateurs.



Ce colloque vise à "trouver des réponses à ces interrogations pour solutionner les problèmes rencontrés par les sociétés africaines divisées, plurales et complexes", précise la même source.

Des universitaires, membres des organisations de la société civile et des experts sur la question venus d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun et Sénégal) et d’Europe (Belgique) sont attendus à cette rencontre.



"L’Afrique de l’Ouest et du Centre est secouée par des revendications identitaires de plus en plus assumées. Cette question resurgit à l’occasion des élections, dans les conflits armés, dans la pratique religieuse et presque dans toute la vie politique et sociale des Etats. L’Etat-nation, s’il existe, reste très fragilisé", relève le communiqué.



"Comment remédier à cette situation ? Les constitutions héritées de la colonisation répondent-elles aux réalités et aux aspirations démocratiques des Etats africains modernes ?", telles sont les interrogations assorties à ce constat, indiquent les organisateurs.



ASB/BK