Dakar, 23 nov (APS) - Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, porte-parole du gouvernement, Oumar Gueye, et plusieurs de ses collègues vont animer, mardi, une conférence de presse à 10 h, au 10ème étage du Building administratif, a appris l’APS.

Cette rencontre avec les médias s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de communication dénommée ’’Le gouvernement face à la presse’’, indique un communiqué du porte-parole.



Cette série de rencontres se tiendra tous les 15 jours, précise t-on.

En plus du porte-parole du gouvernement, les ministres de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome, de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et de l’Agriculture et de l’équipement rural, Moussa Baldé, prendront part à cette première conférence de presse du gouvernement.

Les ministres Mbaye Thiam (Eau et Assainissement), Alioune Ndoye (Pêche et Economie maritime), Abdou Karim Sall (Environnement et développement durable), Aminata Assome Diatta (Commerce et petites et moyenne entreprises), Dame Diop (Emploi Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’insertion) et Moise Ambroise Sarr, secrétaire d’Etat, chargé des Sénégalais de l’extérieur répondront également aux questions.

