Dakar, 1er déc (APS) - L’amphithéâtre Abdoul Aziz Wane de l’ESP de Dakar abrite jeudi une conférence-débat dans le cadre des célébrations du 5e anniversaire de l’Accord de Paris sur le climat, a appris l’APS.



Cette rencontre est initiée par les Ambassades de France et du Royaume-Uni au Sénégal, en partenariat avec le ministère sénégalais de l’Environnement et du Développement Durable, l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) de l’UCAD et la Délégation de l’Union européenne, rapporte un communiqué parvenu à l’APS.

Les organisateurs indiquent que cette conférence-débat qui se tiendra en présence du ministre sénégalais de l’Environnement et du Développement durable précédera le Sommet virtuel ‘’Ambition climat’’ prévue le 12 décembre 2020.

’’Ce moment d’échanges en présence d’étudiants et de personnalités du monde universitaire, artistique, de la société civile et du secteur privé, sera consacré aux enjeux climatiques et environnementaux’’ expliquent-t-ils dans le communiqué.

’’Etape importante du calendrier climatique, cet anniversaire sera l’occasion de remettre le climat au cœur de l’agenda collectif et de susciter auprès des Etats parties à l’Accord de Paris de nouvelles annonces sur le rehaussement de l’ambition attendue pour la COP26 qui se tiendra à Glasgow en 2021’’, soulignent-ils.



Premier accord mondial juridiquement contraignant sur le changement climatique, adopté lors de la conférence de Paris sur le climat (COP21) en décembre 2015, l’Accord de Paris définit un cadre mondial visant à éviter un changement climatique dangereux en limitant le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2 °C et en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5 °C.



Il vise également à renforcer la capacité des pays à faire face aux conséquences du changement climatique et à les soutenir dans leurs efforts.