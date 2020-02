Dakar, 11 fév (APS) – Le siège de la Fondation Konrad Adenauer abrite vendredi à 9h une conférence axée sur le thème : ‘’Rôle des bâtisseurs Adenauer et Ben-Gourion dans le redressement économique de leur pays : Quels enseignements pour le Sénégal ?’’.



Cette conférence est organisée par la FKA, l’ambassade d’Israël à Dakar et les réseaux REBAFAKA et MASHAV, indique un communiqué reçu à l’APS.

Les organisateurs soulignent que ‘’dans un contexte de changement climatique et de rareté des ressources, une gestion rationnelle demeure indispensable’’.



Les modèles économiques israélien et allemand ‘’restent aujourd’hui des références dans l’échiquier international’’, relèvent-ils, estimant ainsi qu’’’apprendre des expériences de ces deux puissances économiques pourrait inspirer le développement économique durable en général et au Sénégal en particulier’’’’.



Selon eux, ‘’la connaissance des atouts sur lesquels ces deux puissances fondent leur essor économique est fondamentale afin de pouvoir se servir de cette expérience, particulièrement dans les domaines agricole et industriel’’.



Konrad Adenauer a été le premier Chancelier de la République fédérale d’Allemagne (de 1949 à 1963) et David Ben Gourion, fondateur de l’Etat d’Israël et Premier ministre de 1948 à 1954 et de 1955 à 1963.



