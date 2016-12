Kaolack, 20 déc (APS) - La région de Kaolack a reçu plus de 170 milliards de frs CFA d’investissements publics et privés réalisés ou en cours d’exécution sur une projection de 255 milliards de frs CFA faite lors du conseil des ministres délocalisé de 2012, a appris l’APS, mardi.



Sur une enveloppe prévisionnelle de 255 milliards de frs CFA pour faire de Kaolack un pôle développement économique à vocation sous régionale, la région a déjà reçu quelque 170.356.926.400 frs CFA en investissements publics et privés, informe un rapport de la gouvernance de Kaolack dont l’APS a obtenu copie.



"Le tableau des investissements privés et publics dans la région se présente à 59. 572 575 830 francs CFA dans le département de Kaolack, à 26. 222 658 598 pour Nioro, à 3. 647 151 173 pour celui Guinguinéo", relève le rapport.



"Ces investissements publics et privés ont touché entre autres les secteurs du transport terrestre, de l’éducation, de la santé, de l’élevage, de l’hydraulique, de l’assainissement, de la jeunesse, du sport, ou encore de la culture", ajoute le document.



Lequel indique que "le montant de certains investissements est encore méconnu des autorités administratives et locales, ainsi que des services techniques déconcentrés".



Selon le rapport, les données disponibles sur l’évaluation de l’état d’exécution des programmes investissements publics et privés ont été obtenues à travers l’implication des autorités administratives, des présidents d’exécutifs locaux, des chefs de services techniques déconcentrés de l’Etat et des responsables d’associations de femmes et de jeunes.