Dakar, 16 oct (APS) – Les présidents du Sénégal et du Nigéria Macky Sall et Muhammadu Buhari ont abordé, jeudi, à Abuja, ’’la coopération bilatérale et des questions d’intérêt commun’’, a appris l’APS.

’’Le Président Macky Sall a eu un entretien avec son homologue MBuhari au cours d’un dîner auquel a également pris part le Président de Guinée Bissau Oumaro Sissoco Embalo. Les chefs d’Etat ont évoqué la coopération bilatérale et des questions d’intérêt commun’’, a tweeté la Présidence sénégalaise.

Le président de la République Macky Sall effectue depuis jeudi une ’’visite d’amitié et de travail’’ au Nigeria.

’’Cette visite traduit la volonté commune des présidents Macky sall et Muhammadu Buhari de raffermir les relations fraternelles d’amitié et de coopération entre leurs deux pays, et de poursuivre leurs concertations dans le cadres du processus d’intégration africaine’’, avait indiqué la Présidence sénégalaise dans un communiqué.

Le retour du chef de l’Etat à Dakar est prévu ce vendredi.

​

OID/AKS