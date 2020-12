Dakar, 11 déc (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a comptabilisé 127 nouvelles contaminations de Covid-19 et deux décès liés à la maladie au cours des dernières 24 heures.



Ces nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.397 individus, soit un taux de positivité de 9,09 %, a précisé le ministre de la Santé et de l’Action sociale au moment de faire le point quotidien sur la situation de l’épidémie dans le pays.



Parmi les nouvelles infections figurent 64 contacts jusque-là suivis par les services sanitaires, les 63 restants étant des cas de contaminations de source inconnue.



Ces infections issues de la transmission communautaire ont été localisées dans la région de Dakar (41) et dans les localités de Fatick (6), Richard Toll (6), Saint-Louis (3), Kaolack (2), Dahra (1), Diakhao (1), Kébémer (1), Louga (1) et Touba (1).



Abdoulaye Diouf Sarr a dans le même temps fait état de deux nouveaux décès liés à la maladie et de 65 guérisons supplémentaires au cours des dernières 24 heures.



Il a fait savoir que depuis son apparition dans le pays, le 2 mars dernier, le nouveau coronavirus a 16.893 personnes. 16.015 parmi elles ont depuis recouvré la santé. 345 en sont mortes et 532 sont encore sous traitement.





DS/AKS