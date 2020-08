Dakar, 21 août (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé 130 contaminations supplémentaires de Covid-19 et un nouveau décès au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 12.689 le nombre de personnes infectées par le virus et à 262 les patients ayant succombé à la maladie depuis son apparition dans le pays, le 2 mars.



Les nouvelles infections ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés sur des échantillons de 1421 individus, faisant ressortir un taux de positivité de 9, 15 %, a expliqué le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye lors du point quotidien sur l’épidémie.



Parmi ces nouvelles contaminations, 55 sont des cas contacts suivis par les services sanitaires, les 73 sont issus de la transmission communautaire localisés à Dakar et à différents endroits du pays.



Il y a eu deux cas importés, selon le Directeur de la prévention.



L’officiel du ministère de la Santé a fait savoir que l’un de ces cas a été localisé à Djioffior, une localité de la région de Fatick, dans le centre du pays, tandis que l’autre a été identifié à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD).



Il a également assuré que 115 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris au cours des dernières 24 heures. Un chiffre qui porte à 8.165 le nombre officialisé de guérisons dans le pays depuis le début de l’épidémie.



Près de six mois après l’apparition de la maladie au Sénégal, 4.261 patients, dont 38 dans un état graves, sont encore sous traitement dans les différents centres de prise en charge à travers le pays, selon le ministère de la Santé.



AKS/OID