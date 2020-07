Dakar, 20 juil (APS) – Le Sénégal a enregistré lundi 138 nouvelles contaminations au Covid-19 et 3 décès supplémentaires liés à cette maladie au cours des dernières vingt- quatre heures, a-t-on appris du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Ces nouveaux cas proviennent de 639 tests virologiques, soit un taux de positivité de 21%, a fait savoir le Directeur de la prévention, Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye,



S’exprimant lors d’un point de situation sur la maladie, Dr Ndiaye a précisé que parmi ces nouvelles contaminations, 97 sont des cas suivis par les services du ministère de la Santé, tandis que les 41 autres sont issus de la transmission communautaire.



Ces cas ont été signalés à Mbao (5), Ouest-Foire (3), Saint Louis (3), Mermoz (2), Thiadiaye (2), Parcelles assainies (2), Yoff (2), Almadies (01), Avenue Lamine Guèye (01), Bignona (01), Colobane (01), Diamniadio (01), Diourbel (01), Gibraltar (01), Gadaye (01), HLM (01), Joal (01), Kaolack (01), Liberté 2 (01), Liberté 6 (01), Mamelles (01), Nioro (01), Nord Foire (01), Touba (01) et Yeumbeul (01), a-t-il détaillé.



Dr Ndiaye a indiqué que 54 patients ont été testés négatifs et donc déclarés guéris, alors que 34 autres sont en réanimation.



Il a annoncé que 3 nouveaux décès liés au coronavirus ont été recensés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte le bilan à 170 morts depuis le 31 mars dernier.



A la date d’aujourd’hui, le Sénégal a enregistré, 8948 déclarés positifs dont 6002 guéris et 2775 sous traitement.



