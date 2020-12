Dakar, 7 déc (APS) – La tendance haussière des contaminations de Covid-19 s’est maintenue lundi avec l’officialisation par les autorités sanitaires de 76 nouvelles infections et de deux décès supplémentaires.



Les nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.231 individus au cours des dernières 24h, soit un taux de positivité de 6, 17 %, a notamment indiqué le directeur de la Prévention, au ministère de la Santé et de l’Action sociale.



S’exprimant lors du point quotidien sur la maladie retransmis en direct à la télévision publique (RTS), le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a précisé que 31 parmi ces nouveaux cas étaient des contacts suivis par les services sanitaires.



Il a également signalé un cas importé à partir de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD), le reste (44) étant issus de la transmission communautaire.



Ces infections de source inconnue sont localisées dans différents quartiers de la région de Dakar (37) et de celles de Matam (5) et de Thiès (2).



Le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a dans la foulée confirmé la guérison de 30 patients et le décès de deux autres ce dimanche.



Depuis son apparition au Sénégal, le nouveau coronavirus a infecté 16.553 individus. 340 patients en sont morts et 15.806 autres ont recouvré la santé.

Actuellement, 406 patients, dont 11 dans un état grave, sont pris en charge dans des structures hospitalières ou suivis à domicile, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Actions sociale.



AKS/OID