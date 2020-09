Dakar, 13 sept (APS) – Le Sénégal a déclaré dimanche quarante-trois cas supplémentaires de Covid-19 et deux autres décès liés à la maladie du nouveau coronavirus.



Ces nouvelles contaminations ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés sur 1.266 tests individus, soit un taux de positivité de 3, 57 %, selon le directeur de la Prévention, structure dépendant du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Parmi les contaminations officialisées ce jour, 16 étaient des personnes suivies par les services sanitaires, 2 des cas importés enregistrés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD), les 25 étant issus de la transmission communautaire, a expliqué le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.



Faisant le point quotidien sur la situation de l’épidémie, il a souligné que les cas issus de la transmission communautaire ont été détectés dans Dakar et sa région et dans les localités comme Mbour, Thiès, Joal, Popenguine (région de Thiès), ainsi qu’à Richard-Toll, Oussouye, Kolda et Ziguinchor.



Le directeur de la Prévention a annoncé la guérison de 147 patients. Cela porte à 10.520 le nombre de personnes ayant recouvré la santé depuis de le début de l’épidémie dans le pays.



Plus de six mois après l’officialisation du premier cas positif de Covid-19, le Sénégal a enregistré 14.280 cas d’infection au nouveau coronavirus et 297 décès liés à la maladie.



A la date d’aujourd’hui, 3.462 patients, dont 32 cas graves, sont encore sous traitement, d’après les données du ministère de la Santé et de l’action sociale.



