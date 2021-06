Dakar, 13 juin (APS) – Au total, 46 contaminations au nouveau coronavirus et 3 décès liés à la maladie ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures au Sénégal, a annoncé dimanche le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Les nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.795 individus, correspondant à un taux de positivité de 2, 56 %, rapporte le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé.



Le document parvenu à l’APS a souligné que 15 parmi les nouveaux cas d’infection étaient des contacts suivis par les services sanitaires, les 31 autres étant issus de la transmission communautaire.



Les personnes testées positives sous cette forme de contamination à la source méconnue ont été localisées dans la région de Dakar (26) et (5) dans les localités de Matam (1), Ziguinchor (1), Touba (1), Saly (1) et Pété (1), a-t-on appris par la même source.



Elle fait savoir que 3 décès supplémentaires, 47 cas de guérison ont été recensés, alors que 8 patients étaient encore placés en réanimation dans les structures dédiées.



Depuis le déclenchement de l’épidémie de Covid-19 sur son territoire, le Sénégal a déclaré 41.998 cas positifs au nouveau coronavirus. A ce jour, 40.536 ont recouvré la santé, 1.154 en sont morts et 307 autres suivaient encore un traitement.



Sur le front de la vaccination, 477.322 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin, plus de trois mois après le début de la campagne nationale.





