Dakar, 10 oct (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a officialisé samedi 31 contaminations supplémentaires de Covid-19 et un nouveau décès lié à cette maladie apparue dans le pays le 2 mars dernier.



Les nouvelles infections ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés sur des échantillons de 1.177 individus, soit un taux de positivité de 2, 63 %, a expliqué le directeur de la Prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.



S’exprimant lors du point quotidien sur la situation de l’épidémie dans le pays, le docteur Ndiaye a fait savoir que 16 des nouveaux cas contaminations sont des personnes qui étaient suivies par les services sanitaires, deux ont été importés et enregistrés à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD), les 13 étant issus de la transmission communautaire.



Ces cas de contamination de source inconnue ont été localisés dans la région de Dakar (huit) et dans celle de Thiès (six), a-t-il signalé.



Il a fait état de la guérison supplémentaire de 62 nouveaux patients, alors que six autres sont encore en réanimation.



Plus de sept mois après le début de l’épidémie, 15.244 personnes ont contracté le coronavirus. 314 ont perdu la vie et 1.731 sont encore sous traitement dans les différents lieux de prise en charge du pays, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.





