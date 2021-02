Dakar, 5 fév (APS) – Trois cent soixante-treize (373) personnes ont contracté la Covid-19 qui a également causé 07 décès au cours des dernières 24h, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

’’Sur 2331 tests réalisés, 373 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 16 %’’, a indiqué vendredi le ministère dans son bulletin quotidien sur l’évolution de la pandémie.

Ces nouvelles contaminations concernent 127 contacts suivis, 1 cas importé via l’AIBD et 245 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar et dans d’autres endroits du pays.

Sept (07) décès ont été enregistrés, jeudi.

Le ministère a rapporté que 265 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 53 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Depuis le 2 mars 2020, le Sénégal a enregistré au total 28 106 cas positifs au coronavirus dont 666 décès, 23 073 guéris et 4 366 personnes encore sous traitement.

OID/ASB