Dakar, 29 avr (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré quarante-six nouvelles contaminations de Covid-19 enregistrées au cours des dernières 24 heures.



Les nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.309 individus, soit un taux de positivité de 3, 51 %, a indiqué le directeur de la prévention, lors du point quotidien de la situation de l’épidémie dans le pays.



Elles sont constituées de 17 cas contacts qui étaient suivis par les services sanitaires et 29 autres issus de la transmission communautaire.



Ces contamination de source inconnue ont été localisées dans la région de Dakar (23) et dans les localités de Bignona (1) Matam (1), Tambacounda (1), Saly (1), Sibassor (1) et Zigunichor (1), a précisé le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.



Le docteur Ndiaye a assuré qu’aucun décès lié à la maladie n’avait été enregistré au cours des dernières 24 heures, alors que 30 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris.



A ce jour, le Sénégal a officialisé 40.295 cas positifs de Covid-19, déploré 1.107 décès et confirmé la guérison de 39021 patients. Cela fait que 166 personnes ayant contracté le virus, dont 11 dans un état grave, sont encore sous traitement.



Dans le même temps, 410.924 personnes ont au moins reçu une dose de vaccins deux mois après le lancement de la campagne nationale de vaccination, d’après les données du ministère de la Santé.





AKS