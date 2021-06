Dakar, 11 juin (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, vendredi, 50 nouvelles infections au Covid-19 recensées au cours des dernières 24 heures.

Selon le bulletin épidémiologique quotidien du ministère parvenu à l’APS, les nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1322 individus, soit un taux de positivité de 3,78%.

Ces infections comprennent 14 cas contacts suivis par les services sanitaires et 36 autres issus de la transmission communautaire localisés à Dakar (34) et Kolda (1) et Porokhane (1).

Le ministère a annoncé que 45 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 9 autres cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Aucun décès n’a été enregistré, pour le troisième jour consécutif.



Depuis son apparition au Sénégal en mars 2020, le coronavirus a infecté 41. 900 personnes. 40. 449 ont depuis recouvré la santé, 1. 150 en sont mortes et 300 patients suivent encore un traitement.

Plus de trois mois après le début de la campagne nationale de vaccination, le ministère a indiqué que 476. 449 personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin.

AMN/OID/AKS