Dakar, 10 jan (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état de 245 nouvelles contaminations de Covid-19 et de 6 décès liés à la maladie au cours des dernières 24 heures.



Les nouvelles contaminations proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.781 individus, ce qui représente un taux de positivité de 13, 76 %, a indiqué le directeur de la Prévention.



Faisant le point quotidien sur la situation de l’épidémie, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a précisé que 101 parmi les nouveaux cas répertoriés étaient suivis par les services sanitaires, les 144 étant issus de la transmission communautaire et localisés à Dakar et dans différentes localités du pays, par exemple Kaolack et Diourbel, dans le centre du pays.



Le porte-parole du ministère de la Santé a déploré 6 nouveaux décès, portant à 465 le nombre de personnes ayant succombé après avoir contracté le virus depuis son apparition dans le pays.



Le docteur Ndiaye a dans le même temps annoncé la guérison de 90 patients alors que 33 autres sont dans un état grave.



Il a ajouté que depuis le début de l’épidémie, le Sénégal a recensé 21.245 cas positifs de coronavirus. 18.218 ont depuis recouvré la santé et 2.561 sont encore sous traitement.



AKS