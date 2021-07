Dakar, 23 juil (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré avoir recensé 1.041 nouvelles contaminations de Covid-19 et 8 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures.



Les nouvelles infections ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 2.953 individus, correspondant à un taux de positivité de 35, 25 %, rapporte le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé.



Il souligne que parmi les nouvelles personnes infectées, 155 étaient des cas contacts qui étaient suivis par les services sanitaires, les 866 autres étant issus de la transmission communautaire.



Dakar et sa région continuent d’enregistrer le plus grand nombre de patients dont la source de contamination est méconnue des autorités sanitaires.



C’est ainsi que 581 cas issus de cette forme de contamination ont été localisés dans le département de Dakar, 97 dans celui de Rufisque, 24 à Guédiawaye, 12 à Keur Massar et 7 à Pikine.



Le reste des nouveaux cas communautaires a été répertorié dans les villes et régions de l’intérieur du pays avec 38 à Saint-Louis, 35 à Thiès, 24 à Touba, 18 à Tivaouane, 4 à Dahra et à Mbour, 3 à Bignona, autant à Dioffior et Diouloulou.



Dans la ville de Kolda 2 ont été enregistrés tandis qu’un cas a été détecté dans chacune des localités de Matam, Oussouye et Ranérou.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé la guérison de 257 patients et déploré le décès de 8 autres.



Depuis le début de l’épidémie sur son territoire, le Sénégal a officiellement dénombré 55.861 cas positifs au nouveau coronavirus.



Parmi les personnes ayant déjà contracté le virus 44.611 ont depuis recouvré la santé, 1.264 en sont mortes et 9.985 sont encore sous traitement.



S’agissant de la vaccination, 622.940 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin depuis le 23 février dernier, date à laquelle une campagne de vaccination a été lancée dans le pays.



