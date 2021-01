Dakar, 9 jan (APS) – Au total, 328 nouveaux cas positifs de coronavirus et 13 décès supplémentaires ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures au Sénégal, évoquant une vague sans précédent de contaminations, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Ces nouvelles contaminations proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 2.555 individus, représentant un taux de positivité de près de 13 %, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé lors du point quotidien sur la situation de l’épidémie dans le pays.



Le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye a précisé que les 120 nouvelles infections étaient des cas contacts jusque-là suivis par les services sanitaires, les 208 autres étant issus de la transmission communautaire.



Ces infections de source inconnue ont été localisées à Dakar et dans différentes localités du Sénégal, traduisant une diffusion continue de la maladie sur l’étendue du pays.



Le directeur de la Prévention a dans le même temps annoncé 13 nouveaux décès, ce qui porte à 459 le nombre de personnes ayant succombé à la maladie depuis son apparition dans le pays.



Dans le même temps, 112 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 32 autres sont dans un état grave, a souligné le docteur Ndiaye.



Il a indiqué que le pays avait officiellement enregistré 21.000 cas positifs de Covid-19 depuis le 2 mars dernier dont 18.128 guéris et 2.412 patients à ce jour sous traitement.





