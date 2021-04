Dakar, 24 avr (APS) – Soixante nouvelles contaminations de Covid-19 et deux décès liés à la maladie ont été comptabilisés au cours des dernières 24 heures au Sénégal, a annoncé, samedi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Ces infections supplémentaires proviennent de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.638 individus, ce qui correspond à un taux de positivité 3, 66 %, selon le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé.



Les nouvelles contaminations sont constituées de 28 cas contacts suivis jusque-là par les services sanitaires et 32 autres issus de la transmission communautaires localisés à Dakar et dans d’autres localités du pays, a-t-on appris par la même source.



Elle rapporte que 29 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris au cours des dernières 24 heures, faisant que 38.815 personnes avaient recouvré la santé après avoir contracté le virus plus d’un an après son apparition au Sénégal.



Le ministère de la Santé a dans le même temps déploré 2 nouveaux décès, portant à 1.099 le nombre enregistré de morts depuis le début de l’épidémie dans le pays, le 2 mars 2020.



Au total, 9 patients dans un état grave sont encore en réanimation dans les structures de prise de charge de la maladie, sur les 167 encore sous traitement ou suivis à domicile, d’après les données officielles.



A ce jour, 40.082 ont été recensés officiellement depuis le début de l’épidémie au Sénégal.



Sur le front de la vaccination, 398.109 personnes ont au moins reçu une dose de vaccins depuis le lancement à la fin du mois de fevrier de campagne sur toute l’étendue du pays, selon ministère de la Santé.





AKS