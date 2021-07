Dakar, 10 juil (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action social a indiqué avoir recensé 380 cas supplémentaires de Covid-19 et trois décès liés à l’épidémie au cours des dernières 24 heures.



Les nouvelles infections ont été détectées à partir de tests virologiques effectués sur un échantillon de 2.762 individus, correspondant à un taux de positivité de 13, 76 %, en deçà de celui annoncé la veille (22, 62 %), a-t-on appris du Bulletin épidémiologique quotidien du ministère.



Le document parvenu à l’APS souligne que 136 parmi les personnes contrôlées positives étaient des cas contacts jusque-là suivis par les sanitaires, le reste (244) étant issus de la transmission communautaire.



Dakar et sa région concentrent 205 de ces cas de contamination à l’origine inconnue des autorités sanitaires. Ils sont notamment répartis entre le département de Dakar (107), et ceux de Pikine (42), Keur Massar (25), Rufisque (21) et Guédiawaye (10), rapporte la source.



Elle ajoute que les 39 autres cas ont été localisés dans les localités de Mbour (8), Matam, Podor et Thiès (4 chacune), Ranérou et Ziguinchor (3).



Les localités de Bignona, Kaolack et Touba avec 3 cas chacune ne sont pas épargnées en plus d’un cas enregistré à Bambey et autant à Ndioum, Joal, Ourossogui, Pout, Rihcard-Toll et Sédhiou, fait savoir le ministère de la Santé.



Il assure, dans le même temps, que 112 patients avaient été contrôlés négatifs et déclarés guéris, alors que 16 autres étaient encore dans un état nécessitant leur placement en réanimation dans les structures dédiées à la prise en charge de cette forme grave de la maladie.



Au total, 45.646 cas positifs au nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés au Sénégal, depuis l’apparition de la maladie dans le pays, le 2 mars 2020.



En tout, 42.202 patients ont, à ce jour, recouvré la santé après avoir contracté le virus, 1.190 ont perdu la vie et 2.553 sont encore sous traitement, d’après les données du ministère de la Santé.



Par ailleurs, 4.551 personnes ont été vaccinées vendredi, portant à 578.701 le nombre total d’individus ayant au moins reçu une dose près de cinq mois après le déclenchement de la campagne nationale de vaccination.





AKS