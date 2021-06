Dakar, 22 juin (APS) – Au total, 35 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus ont été recensées au cours des dernières 24 heures au Sénégal sur un échantillon de 1.073 tests virologiques, en plus d’un décès supplémentaire, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Les nouvelles infections concernent 24 cas contacts jusque-là suivis par les services sanitaires et 11 autres issus de la transmission communautaire et détectés dans la région de Dakar (9) et dans les localités de Matam (1) et Touba (1), rapporte le bulletin épidémiologique quotidien du ministère de la Santé.

Le document parvenu à l’APS fait état de la guérison de 49 patients alors 8 autres sont encore placés en réanimation dans les services de prise en charge de la maladie à coronavirus.

Depuis l’officialisation du premier cas de Covid-19 sur son territoire, le 2 mars 2020, le Sénégal a déclaré 42.472 cas positifs de Covid-19.

A ce jour, 40.063 personnes ont recouvré la santé après avoir contracté le virus, 1.159 en sont mortes tandis que 349 autres sont encore sous traitement.

Sur le front de la vaccination, 494.704 personnes ont au moins reçu une dose de vaccin quatre mois après le début de la campagne nationale, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

