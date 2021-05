Dakar, 12 mai (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a recensé mardi 33 nouveaux cas positifs de Covid-19 et un décès liés à la maladie au cours des dernières 24 heures.

Ces nouvelles infections ont été détectées à partir de tests virologiques réalisés sur un échantillon de 1.094 individus, un résultat correspondant à un taux de positivité de 3, 02 %, en nette remontée par rapport à la veille (1, 78 %), rapporte le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé partagé sur le réseau social Twitter.

Parmi les nouveaux cas de contamination 12 sont des contacts jusque-là suivis par les services sanitaires, les 21 autres étant issus de la transmission communautaire, a-t-on appris par la même source.

Ces infections de source inconnue ont été localisées dans la région de Dakar (19) et dans celles de Louga (1) et Ziguinchor (1).

Les autorités sanitaires font, dans le même temps, état du décès d’un patient et de la guérison de 32 autres au cours des dernières 24 heures.

Plus d’un an après l’officialisation du premier cas positif de Covid-19 sur son territoire, le Sénégal en a recensé 40.762 personnes infectées par le nouveau coronavirus.



A ce jour, 39.460 ont recouvré la santé, 1.121 en sont morts. 180 patients, dont 12 dans un état grave, sont encore sous traitement dans les structures sanitaires ou suivis à domicile, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Sur le front de la vaccination, 431.468 personnes ont au moins reçu une dose, depuis le lancement en fin février de la campagne nationale.

