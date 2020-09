Dakar, 18 sept (APS) – Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a officialisé ce vendredi vingt-sept nouvelles contaminations de Covid-19 et un décès lié à la maladie du nouveau coronavirus.



Ces nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur 1.154 sujets, ce qui représente un taux de positivité de 2, 34 %, selon le directeur de la Prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.



Dans le point quotidien sur l’épidémie diffusé en direct sur la chaîne de télévision publique (RTS), le docteur Ndiaye a relevé que huit parmi les nouvelles personnes infectées étaient suivies par les services sanitaires, les dix-neuf autres provenant de la transmission communautaire.



Ces contaminations à l’origine inconnue ont été localisées dans des quartiers de Dakar et dans diverses localités de l’intérieur du pays, notamment à Thiès, Ziguinchor, Saint-Louis.





Le directeur de la Prévention a dans le même temps déploré le décès d’un patient survenu la veille, portant à 301, le nombre de personnes mortes depuis le début de l’épidémie, le 2 mars.



Il a également fait état de la guérison supplémentaire de 128 patients au cours des dernières 24 heures.



Plus de six mois après l’officialisation du premier cas de Covid-19, le pays a recensé 14. 645 personnes ayant contracté le virus. 11.051 ont depuis recouvré la santé tandis que 3.293 patients, dont 29 cas graves, sont encore sous traitement, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.





