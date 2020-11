De l’envoyé spécial de l’APS : Ousmane Ibrahima Dia



Abidjan, 2 nov (APS) - La Mission d’observation électorale de la CEDEAO en Côte d’Ivoire exhorte les institutions impliquées dans le processus électoral à ‘’prendre note des défis’’ associés au scrutin présidentiel, les invitant à répondre à toutes les préoccupations permettant d’assurer ‘’une continuité de l’Etat dans la sécurité et le dialogue’’.



Dans une déclaration rendue publique, ce lundi à Abidjan, la Mission d’observation est revenue sur le contexte du scrutin présidentiel ‘’marqué essentiellement par la persistance de profondes divergences de vue entre l’opposition et la majorité présidentielle’’.



’’Le contexte était également marqué par une atmosphère tendue avec la rupture du dialogue due à plusieurs facteurs (….)’’, a relevé le chef de la Mission d’observation, l’ancien Premier ministre du Sénégal, Cheikh Hadjibou Soumaré, en présence de nombreux diplomates.



Il a rappelé que la Commission de la CEDEAO à travers son mécanisme d’alerte précoce et de réponses rapides ‘’a suivi de près le développement de la situation politique en Côte d’Ivoire par l’entremise de sa Représentante-résidente’’.



Selon lui, la mission a rencontré les candidats Alassane Ouattara et Kouadio Konan Bertin, mais les candidats Henri Konan Bédié et Pascal Affi Nguessan ‘’n’étaient pas disponibles’’.



Cheikh Hadjibou Soumaré a souligné que ‘’la campagne électorale s’est déroulée dans un climat tendu avec des actes de défiance et de déviance incluant le barrage de certaines artères accédant à l’intérieur du pays’’.



Il a fait part de la ‘’montée de l’insécurité’’ dans la période pré-électorale qui ‘’a créé une psychose au sein de la population avec parfois des destructions de la logistique électorale’’.



’’Le vote a généralement débuté entre 8h et 9h dans la plupart des bureaux visités par les observateurs de la CEDEAO qui ont noté la disponibilité du matériel électoral, la présence des forces de sécurité’’.



Toutefois, admet le chef de la mission, ‘’le scrutin s’est diversement déroulé sur l’étendue du territoire national’’.



’’Le vote n’a pas pu avoir lieu dans tous les districts. Ainsi, plusieurs équipes d’observateurs de la CEDEAO n’ont pas pu accéder à certains districts notamment les districts de Montagne, Sassandra-Marahoué, Bandama, Worobé et Zanzan en raison des barrages anachroniques’’, a déploré Cheikh Hadjibou Soumaré.



Il a également relevé que les observateurs déployés à Grand-Bassam ‘’ont fait l’objet d’une tentative de kidnapping’’.



Il a reconnu que ‘’plusieurs incidents ont émaillé le scrutin tels que les barrages (….), des destructions et incendies de matériels électoraux, des manifestations violentes ayant fait des victimes et des absences ou interruptions du vote à certains endroits’’.



La Mission fait le constat d’une ‘’participation mitigée’’ dans les parties méridionales et centrales et ‘’une participation relativement élevée’’ dans le Nord du pays. Elle estime que les actes de violence ‘’constituent une entrave à l’expression effective de la démocratie’’.



Les observateurs estiment que l’absence de dialogue ‘’pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin (….)’’ et déplorent ‘’une participation relative des femmes au scrutin’’.



Ainsi, la mission exhorte toutes les institutions impliquées dans le processus électoral à ‘’prendre note des défis associés au scrutin et les invite à prendre les mesures appropriées pour répondre à toutes les préoccupations en vue d’assurer une continuité de l’Etat dans la sérénité et le dialogue’’.



Selon Cheikh Hadjibou Soumaré, ‘’la mission d’observation, par le biais des observateurs de long terme et de la Représentante-résidente de la CEDEAO continuera de suivre les développements post-électoraux’’.





