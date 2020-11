Abidjan 2 nov (APS) - Les partis et groupements politiques de l’opposition ivoirienne ont annoncé lundi à Abidjan la création d’un Conseil national de transition présidé par Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA.



Dans une déclaration lue par leur porte-parole Pascal Affi Nguessan, ces partis et groupements politiques soulignent que le conseil a pour missions de ‘’préparer le cadre de l’organisation d’une élection présidentielle juste, transparente et inclusive.



Ces opposants au président Ouatara envisagent de mettre en place, dans les prochaines heures, un gouvernement de transition, de convoquer les assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d’ivoire.



Ils affirment que le mot d’ordre ’’de désobéissance civile est maintenu et demandent au peuple ivoirien de rester mobilisé jusqu’à la victoire finale’’.



Les partis et groupements politiques de l’opposition ont annoncé qu’ils ne reconnaissaient pas l’élection présidentielle du 31 octobre et appelé à l’ouverture d’une transition civile afin de créer les conditions d’une élection présidentielle juste, transparente et inclusive.



La commission électorale indépendante (CEI) procède depuis dimanche à la publication des résultats provisoires par département.



Elle a déjà livré les résultats de 38 départements sur les 108 que compte le pays et ceux des 9 communes du district autonome d’Abidjan et de la diaspora.



Les premiers résultats donnent une très large avance au président sortant Alassane Ouattara.



