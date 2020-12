Dakar, 30 déc (APS) – L’initiative ’’Covax’’ visant à faciliter l’accès aux vaccins à des pays a revenu faible ou intermedaire, a un besoin en urgence d’un peu plus de 4 milliards de dollars, a alerté mercredi le directeur général de l’OMS.



Covax est l’un des trois piliers de l’accélérateur d’accès aux outils Covid-19 (ACT), lancé par l’OMS, la Commission européenne et la France. Il est coordonné par Gavi, l’Alliance du Vaccin, la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) et l’OMS.



’’Covax a besoin d’un peu plus de 4 milliards de dollars en urgence pour acheter des vaccins pour les pays à revenu faible ou intermédiaire. C’est le défi que nous devons relever au cours de la nouvelle année’’, a fait part Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus dans son message de fin d’année.



Alors que les gens du monde entier célébraient le réveillon du Nouvel An il y a 12 mois, une nouvelle menace mondiale était apparue, a-t-il rappelé.



Dr Ghebreyesus a souligné que depuis ce moment, la pandémie de Covid-19 a coûté la vie à tant de vies et provoqué des perturbations massives dans les familles, les sociétés et les économies du monde entier’’.



‘’Cela a également déclenché la réponse la plus rapide et la plus large à une urgence sanitaire mondiale de l’histoire de l’humanité’’, s’est-il réjoui.



Il a insisté sur le fait que les caractéristiques de cette réponse ont été une mobilisation sans précédent de la science, une recherche de solutions et un engagement en faveur de la solidarité mondiale.



Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a salué les ‘’actes de générosité, grands et petits, ayant permis d’équiper les hôpitaux des outils dont les agents de santé avaient besoin pour rester en sécurité et soigner leurs patients.



‘’Des vaccins, des thérapies et des diagnostics ont été développés et déployés, à une vitesse record, grâce à des collaborations, notamment l’accélérateur d’outils d’accès au Covid-19’’, a-t-il encore magnifié.



Le chef de l’OMS a relevé que ‘’l’équité est l’essence même de l’ACT Accelerator et de sa branche vaccinale, Covax, qui a obtenu l’accès à 2 milliards de doses de candidats vaccins prometteurs’’.



Les vaccins offrent un grand espoir de renverser le cours de la pandémie, a dit Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. Mais il estime que ‘’pour protéger le monde, nous devons nous assurer que toutes les personnes à risque partout - et pas seulement dans les pays qui ont les moyens de se faire vacciner - soient vaccinées’’.

Pour le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ‘’les événements de 2020 ont fourni des leçons révélatrices et des rappels que nous devons tous prendre en 2021’’.



Selon lui, ‘’les gouvernements doivent augmenter les investissements dans la santé publique, du financement de l’accès aux vaccins Covid pour tous à la préparation de nos systèmes pour prévenir et répondre à la prochaine pandémie inévitable’’.



Etant donné qu’il ‘’faudra du temps pour vacciner tout le monde contre le COVID’’, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a invité à ‘’continuer à adhérer à des mesures éprouvées qui assurent la sécurité de chacun d’entre nous’’.



’’Cela signifie maintenir une distance physique, porter des masques faciaux, pratiquer l’hygiène des mains et des voies respiratoires, éviter les endroits encombrés à l’intérieur et rencontrer des gens à l’extérieur’’, a-t-il dit.



Pour Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, ‘’ces mesures simples mais efficaces sauveront des vies et réduiront les souffrances que tant de personnes ont subies en 2020’’.



Il a également invité à ‘’travailler ensemble dans la solidarité, en tant que communauté mondiale, pour promouvoir et protéger la santé aujourd’hui et à l’avenir’’.



Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a dénoncé les ‘’actes de malveillance et de désinformation’’ qui ont ‘’causé des dommages évitables’’.



À l’approche de 2021, le monde, dit-il, a ’’un choix simple mais profond à faire’’ entre ‘’ignorer les leçons de 2020, les théories du complot’’ et ‘’faire ensemble les derniers kilomètres de cette crise (….)’.



’’Le choix est facile. Il y a de la lumière au bout du tunnel, et nous y arriverons en empruntant le chemin ensemble’’, soutient Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.





