Dakar, 14 oct (APS) – Dix-sept (17) nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées au cours des dernières 24h, a indiqué, jeudi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale.

’’Sur 1105 tests réalisés, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,54%’’, a annoncé le directeur de la Prévention au ministère de la Santé.

Faisant le point quotidien sur l’évolution de la pandémie, le porte-parole du ministère de la Santé a indiqué que ces nouvelles contaminations concernent 5 cas contact suivi, 5 cas importés enregistrés à l’AIBD et 7 cas issus de la transmission communautaire recensés à Dakar (05) et Matam (01) et Passy (01).

Aucun cas de décès n’a été enregistré, mercredi, selon El Hadj Mamadou Ndiaye.

Il a rapporté que 66 patients ont été par ailleurs contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 7 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.

Depuis le 2 mars, le Sénégal a enregistré au total 15348 cas positifs au coronavirus dont 316 décès, 13637 guéris, 1394 personnes encore sous traitement.

