Kaffrine, 22 fév (APS) - La région médicale de Kaffrine à réceptionné, lundi, 4.275 doses de vaccin dans lr cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, a constaté l’APS.

’’Ces 4275 doses de vaccins sont d’abord destinées au personnel et agents de santé de première ligne et aux personnes âgés de plus de 60 ans présentant une comorbidité’’, a indiqué Dr Serigne Amdy thiam médecin-chef de district représentant le médecin-chef de région.

Il s’exprimait lors d’un point de presse dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la pandémie a Covid-19 dont le démarrage est prévu mardi.

En plus de ces vaccins, la région médicale a réceptionné des consommables médicaux, constitués essentiellement de seringues et de l’ensemble des équipements qui vont avec la vaccination.

Une chambre froide a été mise en place et va conserver l’ensemble des vaccins durant cette campagne y compris les vaccins de routine.

’’Au niveau des structures sanitaires, le ministère de la Santé à mis en place des réfrigérateurs neufs de dernière génération et des réfrigérateurs solaires que nous avons réceptionnés il ya moins de 10 jours’’, a-t-il ajouté précisant que tout le dispositif est mis en place pour le bon déroulement de la vaccination.

Les doses seront ventilées dès mardi dans tous les districts sanitaires de Kaffrine, a assuré le Dr Thiam, soulignant qu’’’à ce stade, seul le vaccin peut permettre d’endiguer cette pandémie’’’.

Le médecin-chef de district a indiqué 20% de la population de Kaffrine sera concerné par cette première phase de la vaccination.



L’adjointe au gouverneur chargée du Développement a assuré que tout le monde sera vacciné.

’’Nous sommes dans une première phase de vaccination, les doses vont venir au fur et à mesure et tout monde sera vacciné’’, a soutenu Tiguida Wagué.

Selon elle, ce premier lot de vaccins sera suivi dans trois semaines de 4275 autres doses qui vont servir de rappel.

La région de Kaffrine a enregistré plus d’une centaine de cas de Covid-19 dont 7 décès depuis le début de la 2e vague.



