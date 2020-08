Dakar, 19 août (APS) – Une enveloppe globale de 77 milliards de francs Cfa a été injectée entre mars et juillet dans les secteurs du tourisme et des transports aériens pour atténuer les effets de la crise sanitaire née de la pandémie de Covid-19, a-t-on appris du ministère de tutelle.



L’Etat a injecté sur la période de mars à juillet une enveloppe globale de 77 milliards de Francs CFA pour faire face à l’impact de la pandémie de Covid-19 dans les secteurs touristiques et des transports aériens, a notamment indiqué le ministère du Tourisme et des Transports aériens dans un communiqué.



’’Ces importants efforts, consentis par l’Etat du Sénégal, à travers le ministère du Tourisme et des Transports aériens, ont permis de sauvegarder les outils de travail, de préserver les emplois et de jeter les bases d’une reprise optimale des activités dans ces deux secteurs’’, a souligné la même source.



Cette enveloppe financière était inscrite dans les volets secteurs touristiques et transports aériens du Plan de résilience économique et social pour faire face à l’impact de la pandémie de la Covid-19 qui a fait l’objet d’une réunion d’évaluation, mardi, fait-on savoir.



Cette rencontre s’est tenue au ministère du Tourisme et des Transports Aériens à Diamniadio en présence du ministre Alioune Sarr, du Général François Ndiaye, président du Comité de suivi FORCE Covid-19 et d’autres responsables des secteurs, rapporte le document.



Sur la répartition des 77 milliards, le communiqué précise que 45 milliards de FCFA ont été affectés au Hub d’Air Sénégal, qui ‘’ont permis de conserver 300 emplois directs et de maintenir 08 avions en état fonctionnel pour un redéploiement optimal’’.



Il signale que 15 milliards ont été alloués au Crédit Hôtelier et Touristique pour ‘’soutenir toutes les entreprises de la chaine de valeur touristique et hôtelière’’, ce qui a permis ‘’de financer 123 agences de voyages, 353 établissements d’hébergement toutes catégories confondues, 245 restaurants, 1167 Guides et artisans et 02 structures de soutien représentées par les parcs et réserves, pour un montant global de 8.500.634.840 FCFA’’.



Le document fait état de 5 milliards ayant servi au soutien et à l’accompagnement des entreprises et agences du portefeuille de l’Etat, 5 milliards alloués au Crédit du Transport Aérien pour fiancer 33 entreprises et préserver 1458 emplois.



Quelque 12 milliards de francs Cfa ont été affectés au paiement des hôtels réquisitionnés dans le cadre de la prise en charge des cas de Covid-19.





