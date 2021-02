Fatick, 2 fév (APS) – Le docteur Ahmadou Bouya Ndao, médecin-chef du district sanitaire de Sokone, dans la région de Fatick (centre), a déploré le non-respect des gestes barrières par certains patients du nouveau coronavirus pris en charge chez eux.



‘’Ces malades pris en charge à domicile ne respectent pas les mesures barrières. Ils ne portent même pas le masque’’, a regretté le médecin lors d’un entretien avec l’APS.



‘’Ces patients ne respectent pas, non plus, la distanciation physique. Cela risque de compliquer la situation dans la mesure où un problème de maîtrise des sujets contacts va se poser’’, a expliqué le docteur Ndao.



La prise en charge des patients à domicile est une stratégie intéressante permettant de faciliter l’accès au traitement des patients, mais les comportements négatifs peuvent accentuer les contaminations et aggraver le nombre de cas positifs dans le district sanitaire de Sokone, a laissé entendre le médecin-chef du district sanitaire de Sokone.



Il a ainsi pointé du doigt la légèreté avec laquelle certaines populations prennent la maladie en se comportant comme si l’épidémie n’existait. ‘’ ‘’Quand vous circulez dans les rues de Sokone, vous constatez que la plupart des gens ne portent pas de masque de protection, alors qu’il est aujourd’hui obligatoire’’, a-t-il indiqué.



‘’Ces difficultés peuvent en partie expliquer le nombre de cas de covid-19 que nous avons actuellement dans le district sanitaire de Sokone, le plus grand de la région médicale de Fatick’’.



Il a, à ce jour, comptabilisé 251 cas de Covid-19 dont 9 décès.





AB/AKS