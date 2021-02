Kaolack, 2 fév (APS) – Du matériel médical d’une valeur de 25 millions de francs a été offert lundi au centre hospitalier régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack (centre) par le directeur général de la SENELEC, Pape Demba Bitèye, un natif de la localité, a constaté l’APS.



Les équipements constitués entre autres de deux lits de réanimation, d’un ventilateur de réanimation, de deux moniteurs multiparamétriques et de quatre pousses de seringue électrique à deux voies, ont été réceptionnés par le gouverneur de la région, Alioune Badara Mbengue.



"Nous avons à travers ce geste voulu appuyer l’hôpital régional Elhadji Ibrahim Niass de Kaolack en matériel médical pour relever le plateau technique et mieux faire face à la pandémie de Covid-19’’, a expliqué le donateur.



Le chef de l’exécutif régional a de son côté remercié Bitèye au nom de toutes les populations de Kaolack non sans lancer de nouveau un appel pour le respect des gestes barrières.



Un lot de gels antiseptiques, de masques, de savon et d’eau de javel a été également mis à la disposition du personnel médical de l’hôpital régional de Kaolack au cours de la cérémonie.





