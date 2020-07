Fatick, 16 juil (APS) – Le centre de traitement extrahospitalier installé à l’Ecole des sous-officiers de la gendarmerie de Fatick a enregistré huit nouvelles guérisons de la maladie à coronavirus, faisant qu’il n’abrite désormais plus de patient, a appris l’APS jeudi de source médicale.



’’Ces huit patients, tous des élèves-gendarmes, ont été déclarés guéris du Covid-19 mercredi à l’issue de contrôles sanitaires revenus négatifs’’, a assuré la source.



Ces patients avaient dans un premier temps été en observation au centre de traitement du centre hospitalier régional de Fatick. Ils avaient par la suite été progressivement transférés à l’école des officiers de la gendarmerie alors que le premier centre de traitement avait commencé à donner des signes de saturation.



’’La guérison de ces huit patients du centre de traitement extrahospitalier de l’ESOGN depuis mercredi fait que ce nouveau centre ne compte plus de patient sous traitement’’, a ainsi confirmé la source médicale.



Ce centre de traitement extrahospitalier avait le 4 juillet déjà enregistré six guérisons, des élèves gendarmes de cette école où un premier cas positif avait été détecté le 16 juin dernier. A l’époque, 245 contacts avaient été répertoriés parmi les pensionnaires de l’établissement.



’’Depuis cette date, 28 contacts suivis ont été testés positifs au covid-19 et pris en charge d’abord au CTE de l’hôpital régional avant d’être, pour certains, acheminés au nouveau centre extrahospitalier’’, a fait savoir l’interlocuteur de l’APS.



Il a signalé que parmi ces 28 patients, un seul poursuit encore un traitement au centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional de Fatick, lequel compte actuellement trois patients sous traitement.



Quarante patients ont été déclarés guéris de la maladie à coronavirus à Fatick sur les quarante-sept officiellement dénombrés dans cette localité du centre du pays. Trois décès y ont été recensés depuis l’apparition de la maladie.



AB/AKS/OID