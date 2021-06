Dakar, 16 juin (APS) - L’Agence française de développement (AFD) va soutenir la Fondation institut Pasteur de Dakar dans son projet de construction d’une ligne de production de vaccins contre la Covid-19.

Selon un communiqué transmis à l’APS, l’AFD a signé récemment une convention de financement d’un montant de 300 000 € en subvention avec la Fondation institut Pasteur de Dakar (FIPD), afin ’’d’accompagner le démarrage du projet de construction d’une ligne de production de vaccins contre la Covid-19’’.

La même source indique que la cérémonie de signature s’est tenue en présence de Philippe Lalliot, ambassadeur de France au Sénégal, de Alexandre Pointier directeur de l’AFD à Dakar, et de Amadou Sall, administrateur général de la FIPD.

Elle souligne que ’’la demande mondiale sans précédent de vaccins contre la Covid-19 a mis en lumière de fortes inégalités d’accès à la ressource vaccinale, particulièrement sur le continent africain’’.

Le texte note que ’’de manière plus générale, moins de 1 % des vaccins nécessaires au marché africain sont aujourd’hui produits sur le continent’’.

Le gouvernement sénégalais s’est engagé, au côté de la FIPD, à développer la production de vaccins contre la Covid-19 au Sénégal, rappelle le communiqué, précisant que la subvention octroyée par l’AFD permettra de financer l’assistance technique nécessaire à l’amorçage du projet, qui vise à produire, à terme, 25 millions de doses de vaccin par mois.

L’entreprise wallonne de Biotechnologie Univercells a signé, en avril, avec l’Institut Pasteur de Dakar et L’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formation (IRESSEF) des conventions d’intention pour la production de vaccins dont ceux destinés à la lutte contre la Covid-19.

Ces conventions ont été signées lors d’une rencontre entre le ministre-président de Wallonie, Elio Di Rupo, et le président sénégalais, Macky Sall, en visite en Belgique.

Deux conventions d’intentions importantes ont été signées avec la société wallonne Univercells, une entreprise, située à Jumet, qui est à la pointe du progrès en matière d’installations de bioproduction et d’innovations technologiques.

’’Un centre de production de vaccins +traditionnels+ et un centre de production de vaccins contre la Covid-19 verront ainsi le jour sur le territoire sénégalais. Ceux-ci permettront de produire des produits biologiques de qualité et de soutenir la recherche, le développement et la formation au Sénégal’’, selon un communiqué.