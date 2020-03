Dakar, 7 mars (APS) - L’impact du Covid 19 sur le tourisme était vendredi au cœur d’une rencontre entre les ministres du Tourisme et de la Santé d’une part et les acteurs du secteur d’autre part, a appris l’APS, samedi.

’’Les ministres de la santé ( Abdoulaye Diouf Sarr) et du tourisme et des transports aériens (Alioune Sarr), ont rencontré vendredi les acteurs du tourisme conduits par le Président du Conseil sénégalais du tourisme ( Cst) Mamadou Racine Sy’’, rapporte un communiqué reçu à l’APS.



La même source souligne que Mamadou Racine Sy ’’s’est fortement réjoui de la rencontre, qui s’est tenue à Diamniadio et qui est venue à son heure’’.



’’Cette importante réunion a permis de procéder à un large échange sur l’impact du Coronavirus dans le secteur touristique’’, note le texte.



M.Sy a également relevé ’’une parfaite identité de vues avec l’État sur les mesures prises notamment en matière de prévention et de communication’’.



Le président du CST ’’a souhaité au nom de la profession que des mesures d’accompagnement puissent être envisagées pour tenir compte de l’impact significatif lié à de nombreuses annulations de réservations de séminaires et d’autres réunions internationales’’.



Il a évoqué le cas ’’de nombreux touristes qui ont déjà annulé leurs déplacements’’.



Racine Sy a salué les mesures prises par les ministres pour ’’rassurer les professionnels du secteur du tourisme et de l’hôtellerie’’.