Dakar, 1er juil (APS) – L’Afrique fait face à une augmentation sans précédent de cas de Covid-19 à travers de nouveaux variants, précipitant le continent dans une troisième vague, a alerté l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Les cas ont augmenté en Afrique pendant six semaines consécutives et ont crû 25% d’une semaine à l’autre pour atteindre près de 202 000 au cours de la semaine se terminant le 27 juin, a indiqué le Bureau Afrique de l’organisation sur son site consulté par l’APS.



Selon la même source, le variant Delta a été signalé dans 16 pays.



’’La vitesse de contamination et l’ampleur de la troisième vague qui touche l’Afrique ne ressemblent en rien à ce que nous avons connu jusqu’à présent. La propagation galopante de variants plus contagieux modifie considérablement la nature de la menace qui pèse sur l’Afrique’’, a déclaré le Dr Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, lors d’une conférence de presse virtuelle.

’’Une transmissibilité plus forte signifie une augmentation des formes graves de la maladie et davantage de décès. Il faut donc que nous agissions, dès à présent, pour renforcer les mesures de prévention et éviter qu’une situation d’urgence ne se transforme en tragédie’’, a-t-elle ajouté.