Thiès, 30 déc (APS) - La deuxième vague de Covid-19 s’est installée dans le district sanitaire de Thiès où une trentaine de cas ont été enregistrés en deux semaines, a révélé mercredi, le médecin-chef de cette circonscription sanitaire.



Lors d’une rencontre du comité départemental de gestion des épidémies, le Docteur Moustapha Faye a évoqué une ‘’recrudescence’’ des cas de covid-19 dans le département de Thiès, après une ‘’accalmie de quelques semaines’’.



‘’Il y a deux mois, nous avions en moyenne cinq cas par semaine, à raison d’un cas par jour, mais ces deux dernières semaines, nous avons eu plus de 30 à 40 cas’’, a noté le Docteur Faye.



Interrogé sur les causes éventuelles de ce regain de cas, il a relevé qu’à part des ‘’hypothèses’’, ‘’aucune étude scientifique’’ n’a pu déterminer à ce jour, l’origine exacte de cette remontée de cas de Covid.



Soit le virus a opéré une mutation, devenant plus contagieux, soit les populations se sont relâchées par rapport aux mesures barrières, ou encore la saison froide qui s’est installée sur le pays, a favorisé sa propagation, a-t-il avancé.



Le district sanitaire de Thiès est à 718 cas déclarés positifs, depuis le début de la pandémie, avec 600 guéris, 45 décès et 47 patients suivis à domicile, ainsi que quatre autres pris en charge dans les centres de traitement de Thiès et de Dakar, a-t-il fait savoir.



ADI/AKS