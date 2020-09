Dakar, 22 sept (APS) – Au Sénégal, la quasi-totalité des chefs de ménages (99, 8 %) connaissent et appliquent au moins un des gestes barrières édictés contre le Covid-19, a indiqué l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette donnée figure parmi les résultats d’une enquête menée entre le 3 juin et le 19 juillet auprès de 1.220 ménages sur le suivi de l’impact de la pandémie sur les ménages.



Le rapport rendu public mardi signale notamment qu’une grande majorité des ménages a une bonne connaissance du Covid-19 et est satisfaite des mesures préventives, économiques et sociales prises par le gouvernement



Cet engouement que reflètent les chiffres illustrerait cependant le début de la crise de la covid-19. La situation actuelle relate plutôt une période de relâchement vis-à-vis des gestes barrières au moment de l’enquête, précise l’ANSD.



Elle souligne que près de neuf chefs de ménage sur dix ont une connaissance d’au moins une mesure gouvernementale contre la covid-19.



Les principales mesures connues étant la limitation des déplacements (70 %), le couvre-feu (69 %) et l’interdiction de rassemblement (68 %), rapporte le document transmis à l’APS.



AKS/OID