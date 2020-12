Dakar, 2 déc (APS) – L’Organisation mondiale de la santé (OMS) annonce le lancement de l’Alliance pour la réponse à l’infodémie en Afrique, une initiative visant à répondre à la désinformation sur la Covid-19 sur le continent.

Le lancement de cette Alliance sera au cœur de la conférence de presse en ligne prévue jeudi avec des représentants de l’OMS, de l’UNESCO, des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) et d’Africa Check, a appris l’APS.

’’La séance d’information est enregistrée et vous donne l’occasion de poser des questions sur la manière de répondre à la désinformation sur la Covid-19 en Afrique’’, selon les organisateurs.