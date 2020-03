Dakar, 13 mars (APS) - Le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, va donner 200 millions francs CFA en guise de contribution à la lutte contre la maladie à coronavirus au Sénégal, a annoncé jeudi soir son porte-parole, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.



Dans une déclaration diffusée par la télévision nationale, la RTS, le porte-parole du guide religieux a invité les Sénégalais à soutenir l’élan de solidarité du khalife pour aider l’Etat à éradiquer l’épidémie.



Le khalife général des mourides a invité les Sénégalais au respect des règles d’hygiène édictées par les médecins.



L’hygiène est l’une des règles de base de l’islam, a-t-il rappelé, via son porte-parole.



‘’L’islam recommande de rester là où une maladie s’est déclarée’’, afin de ne pas la propager, a-t-il dit, invitant les musulmans à ‘’un retour vers Dieu et à la prière’’.



Le Sénégal compte huit cas de maladie à coronavirus, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.