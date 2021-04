Dakar, 13 avril (APS) - Le Sénégal va soutenir l’institut Pasteur de Dakar dans son projet de production de vaccins contre la Covid-19 d’ici au début de l’année 2022, a annoncé lundi le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr.



’’Dans le contexte de pénurie mondiale de vaccins Covid-19, l’Etat du Sénégal va soutenir, avec la France, Team Europe et la Banque européenne d’investissement (BEI) et d’autres partenaires, la réalisation du projet de production de vaccins contre la Covid-19 de l’Institut Pasteur de Dakar d’ici le début de l’année 2022’’, a assuré Diouf Sarr.



Il s’exprimait, au nom du président de la République, à la réunion organisée en ligne par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Africa) sur l’expansion de la production de vaccins en Afrique.



Il a rappelé que l’Institut Pasteur de Dakar, un producteur préqualifié par l’Organisation Mondiale de la Santé depuis 1966 du vaccin contre la fièvre jaune, a une expérience à capitaliser pour bâtir une production régionale suivant une stratégie nécessitant une coordination par l’Union Africaine à travers l’Africa CDC, organisateur de cette réunion.



’’Nous allons poursuivre les discussions prometteuses engagées avec l’Afrique du Sud et sommes ouverts à d’autres collaborations, dans un esprit de partenariat respectueux et d’échange entre pairs. Car nous sommes tous humbles devant cette pandémie’’, a ajouté le ministre de la Santé du Sénégal.



SKS/OID/AKS