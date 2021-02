Mbour, 4 fév (APS) – Le commissaire central de Mbour, El Hadji Baïty Sène, a annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre des dépôts de la carte nationale d’identité et des légalisations pour limiter la propagation du nouveau coronavirus dans cette localité de la région de Thiès (ouest).



‘’L’autorité a ordonné la suspension des services non essentiels, notamment les dépôts de la carte nationale d’identité et les légalisations, pour rompre la chaîne de transmission du virus par le respect du protocole sanitaire et l’interdiction de tout type de rassemblement et conformément aux directives du ministre de l’intérieur’’, écrit l’officier de police dans une note transmise à l’APS.



Le commissaire Sène porte ainsi à la connaissance de l’ensemble des personnes et usagers du commissariat de Mbour, de celui de Saly Portudal et du poste de Police de Diamaguène, de la suspension de tous les services non essentiels dans le département.



