Dakar, 16 déc (APS) – Le président de la République a rappelé au Gouvernement l’impératif d’adopter de nouvelles mesures sécuritaires et sanitaires visant à limiter la propagation actuelle du nouveau coronavirus.



"A l’entame de sa communication, le Président de la République a indiqué au Gouvernement l’impératif d’adopter de nouvelles mesures sécuritaires et sanitaires afin de limiter la propagation actuelle de la pandémie de la Covid-19", rapporte un communiqué sanctionnant la réunion hebdomadaire du gouvernement.



D’après le texte parvenu à l’APS, Macky Sall a dans ce cadre demandé au ministre de la Santé et de l’Action sociale d’œuvrer à la réactivation des centres de traitement épidémiologique, de remobiliser et motiver davantage les personnels de santé tout en renforçant les services d’urgence et de réanimation dans les hôpitaux.



Une seconde vague de la pandémie de Covid-19 frappe le pays, engendrant une hausse soudaine des cas de contamination, notamment ceux issus de la transmission communautaire. Cela a dernièrement amené les autorités à prendre des mesures de restriction dans le but d’endiguer sa propagation.



Mercredi, le pays a enregistré 120 nouvelles contaminations de coronavirus et deux décès liés à cette maladie.



Le Sénégal a déclaré depuis le 2 mars, date d’apparition de la maladie sur son territoire, 17.336 cas positifs de Covid-19, dont 16.349 guéris et 352 décès, ce qui fait que 634 patients sont encore sous traitement.





AKS