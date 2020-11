Dakar, 11 nov (APS) – Quinze nouveaux cas d’infection de COVID-19 ont été déclarés ces dernières 24 heures parmi des tests virologiques réalisés sur 738 personnes, a-t-on appris du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



’’Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivant : sur 738 tests réalisés, 15 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 2,03%’’, a indiqué, mercredi, le directeur de la prévention, le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.



Lors du rapport quotidien sur la situation épidémiologique, il a souligné que parmi les nouvelles infections, 3 étaient des cas contacts suivi par les services sanitaires et les 12 sont issues de la transmission communautaire.



Ces contaminations de source inconnue ont été localisées aux Maristes (2), à Bambey (1), à la cité SIPRES (1), Kaolack (1), Ouakam (1), Ouest foire (1), Parcelles assainies (1), Rufisque (1), SCAT Urbam (1), Touba (1) et Yoff (1).



Il a également noté que 20 patients hospitalisés ou suivis à domicile ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, précisant au passage qu’aucun décès n’avait été enregistré, au cours des dernières 24 heures.



Depuis l’apparition de la maladie dans le pays, 15.737 cas positifs ont été déclarés dont 15.386 guéris et 326 décédés. A ce jour, 22 patients encore sous traitement dans les différents sites de prise en charge.



