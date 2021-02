Dakar, 17 fev (APS) – Le président Macky Sall a procédé, mercredi, dans la soirée, à la réception des premières doses de vaccin contre le nouveau coronavirus de la firme phamaceutique chinoise Sinopharma.



Ces doses de vaccin convoyées par un vol d’Air Sénégal ont été réceptionnées à l’Aéroport Blaise Diagne de Diass (AIBD) au cours d’un cérémonie à laquelle a participé le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et ses collaborateurs.



Le Chef de l’Etat a salué en a profité pour saluer ’’la diligence de tout le gouvernement pour permettre au Sénégal d’être parmi les premiers pays en Afrique à disposer d’un des vaccins contre la Covid-19’’.



La réception des 200.000 doses de vaccin, retransmise en direct à la télévision publique (RTS) a permis au président de la République de réitéré sa volonté sa volonté ‘’d’aller vite dans l’acquisition de vaccins en quantité nécessaire aussi bien sur fonds propre que via l’iniative Covax de l’Organisation mondiale de la Santé’’ .



Il a invité le ministre de la Santé et de l’Action sociale à garantir la transparence et une riguer absolue pour respecter les cibles prioritaires, notamment le personnel médical, les personnes âgées et les personnes atteintes de comorbidités.



‘’Toute la traçabilité requise sera faite pour identifier toute personne qui recevra ce vaccin’’, a assuré Macky Sall.





