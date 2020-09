Dakar, 3 sept (APS) – Les laboratoires Sanofi et GSK ont annoncé, mercredi, le lancement de l’essai clinique des phases 1 et 2 de leur vaccin adjuvanté contre la Covid-19.

’’Le candidat-vaccin, développé par Sanofi en partenariat avec GSK, repose sur la technologie à base de protéine recombinante que Sanofi a employée pour produire un de ces vaccins contre la grippe saisonnière et sur l’adjuvant à usage pandémique développé par GSK’’, a indiqué un communiqué rendu public sur le site de Sanofi.

La même source souligne que l’essai clinique des phases 1 et 2 ‘’est un essai randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo, ayant pour but d’évaluer les profils de sécurité, de réactogénicité (tolérance) et d’immunogénicité (réponse immunitaire) du candidat-vaccin contre la Covid-19’’.

Elle ajoute qu’au total, 440 adultes ’’en bonne santé seront inclus dans cet essai mené dans 11 sites d’étude aux États-Unis’’.

Selon le communiqué, ’’les deux entreprises comptent obtenir de premiers résultats au début du mois de décembre 2020, en vue d’un passage en phase 3 en décembre de la même année’’.

Elles assurent que ’’si les données sont suffisantes pour une demande de licence, une demande d’homologation devrait être présentée dans le courant du premier semestre de 2021’’.

Les études précliniques ’’révèlent un profil de sécurité et d’immunogénicité prometteur’’, selon les deux laboratoires qui s’engagent aussi à ’’mettre ce vaccin à la disposition de tous’’.

