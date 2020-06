Diourbel, 13 juin (APS) – Douze nouveaux cas positifs au Covid-19 ont été recensés samedi à Touba et Diourbel, a appris l’APS des autorités médicales de cette région du centre du Sénégal.



Le district sanitaire de Touba, une des localités les plus touchées, a notamment dénombré 11 contaminations supplémentaires, six sujets jusque-là suivis par les services sanitaires et 5 autres dont la source de la transmission est inconnue, a indiqué la même source.



Un autre cas communautaire a été détecté dans le district sanitaire de Diourbel, tandis que deux décès liés à la maladie ont été officialisés par les autorités sanitaires. Ils ont été déclarés à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni de Touba et à celui d’Heinrick Lübke de Diourbel.



Au total, 487 cas positifs de Covid-19 ont été officiellement détectés dans la région de Diourbel, depuis son apparition dans cette partie du pays, le 12 avril. 133 parmi ces patients sont issus de la transmission communautaire.



Des sujets contacts au nombre de 511 ont été dénombrés depuis et suivis par les services sanitaires, alors que 63 familles ont fait l’objet de mesures de confinement, a-t-on appris de source médicale.



La région de Diourbel a dans le même temps enregistré 348 guérisons et 18 décès, selon la région médicale.



FD/AKS